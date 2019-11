Mon Laferte protesta en topless por Chile durante Latin Grammy

La cantante muestra su solidaridad y patriotismo por Chile

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14.- La cantante Mon Laferte hizo lo impensable durante su paso en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019 al quitarse la parte de arriba de su vestido y mostrar sus pechos en protesta por la actual situación que se vive en su país, Chile.

La cantante de "Tu falta de querer" y "Caderas blancas" se ha manifestado en apoyo al pueblo que la vio nacer desde que inició el conflicto en el país sudamericano y esto fue debido a la alza de la tarifa del sistema de transporte público.

Miles de estudiantes salieron a las calles a protestar y realizaron evasión masiva en el metro de la ciudad, esto llevó a los encontronazos violentos entre manifestantes y policías, por lo que el gobierno de Sebastián Piñera decretó estado de emergencia e impuso toque de queda.

Sin embargo, las excesivas agresiones por parte de los que "mantiene el orden" y que se han registrado en redes sociales para que el mundo las viera, ya han dejado muertos y heridos.

"En Chile torturan, violan y matan", fue lo que escribió en su cuerpo la cantante chilena radicada en México.

Este no fue el único acto de protesta de Mon Laferte. Previamente, en la ceremonia no televisada de los Latin Grammy 2019, en donde ganó el premio por Mejor Álbum de Música Alternativa, subió al escenario, agradeció a su equipo y al público, pero también leyó una décima de la cantora chilena La Chinganera, dedicada a su país:

"Chile me dueles por dentro

Me sangras por cada vena

Me pesa cada cadena

que te aprisiona hasta el centro.

Chile afuera, Chile adentro

Chile al son de la injusticia

la bota de la milicia

la bala del que no escucha

no detendrá nuestra lucha,

hasta que se haga justicia".

Chile tiene historia con la décima, que es una estrofa formada por diez versos octosílabos. Violeta Parra fue una de las principales divulgadoras de la décima en Chile.