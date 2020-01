Mon Laferte le canta a las mujeres, al mezcal y a los tacos

Con un mensaje de inclusión, Yalitza Aparicio hizo un llamado a las personas durante el concierto de Mon Laferte

CIUDAD DE MÉXICO., enero 20.- Con un mensaje de inclusión, Yalitza Aparicio hizo un llamado a las personas durante el concierto de Mon Laferte, quien a su vez, alzó el pañuelo verde e hizo un homenaje a la mujer y al movimiento feminista, durante el cierre de su gira Norma en el Palacio de los Deportes.

"No es mi color de piel, mi clase social, mi cultura o mi preferencia sexual lo que determina quién soy, son mis valores", era el mensaje de una cartulina verde que sostuvo Yalitza durante la canción "Plata ta tá", mientras que la chilena agitaba un pañuelo verde.

En esta ocasión, la cantante, quien ya antes había alzado la voz en la pasada entrega del Grammy Latino, resaltó el trabajo de las mujeres y como parte de ello invitó a decenas de chicas al escenario para cantar juntas una versión de "Cucurrucucú paloma", que incluyó un rap con frases de empoderamiento femenino.

La noche inició con la canción "Por qué me fui a enamorar de ti", en donde Mon salió luciendo un vestido rosa y la euforia de la audiencia estremeció el lugar mientras se escuchaban temas como "Ronroneo", "Cumbia para olvidar", "No te me quites de acá" y "Funeral"."Buenas noches. Bienvenidos a la gira de Norma, hoy es el último concierto, sé que muchas vinieron desde muy lejos, así que gracias de corazón. Los quiero mucho y vamos a llorar un poquito", saludó Mon a sus fans.

El concepto visual del show fue el color rosa, las pantallas transmitían en todo momento distintas imágenes que ilustraban cada tema que interpretaba Norma Monserrat Bustamante, nombre real de la artista, como en el caso de "Bonita", en donde se mostraron corazones rosas.

"Vendaval", "El cristal", "Caderas blancas" y "Paisaje japonés" fueron algunas canciones que conformaron un set acústico, llenando de romanticismo el lugar.

"Este año 2020 cumplo 13 años de vivir en la Ciudad de México. ¿A los cuántos años la hacen a una mexicana? Ya como tacos, ya me sé todos los albures. Cuando llegué me comí unos tacos afuera del metro Coyoacán y me dio diarrea, pero de ahí nunca más me enfermé de la panza. Puedo decir que México me hizo más fuerte. Antes me tomaba media chela, pero acá con el mezcal uno aprende otras costumbres", contó.

Después saltaron al escenario Jesse & Joy, para interpretar juntos "Mi buen amor", llegando así al clímax con "Amárrame" y "El beso", temas que 14 mil personas interpretaron al unísono para terminar la velada con "Tu falta de querer", en donde todo el público asombró a la cantante al encender la luz de su celular con papeles en verde y rojo de cada lado del recinto, formando la bandera mexicana.