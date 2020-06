Molotov cambia letra de canción para concientizar sobre el Covid-19

"Juntos" su nueva adaptación donde hablan sobre el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO. - La banda mexicana de rock Molotov quiere dejar un mensaje de concientización en las personas sobre la importancia de seguir guardando la cuarentena en casa y así disminuir la propagación del Covid-19, para ello cambió la letra de uno de sus exitosos temas.

La nueva versión del tema "Puto" que ahora lleva por nombre "Juntos", también advierte sobre el peligro de no respetar las medidas correspondientes durante esta crisis sanitaria, además de reconocer el trabajo de los doctores y enfermeras. "Creo que el encierro hizo que a la gente le empezaran a salir ideas que me parecen un buen recurso para utilizar objetivamente el tiempo y sacar nuevas ideas, para darle la vuelta, para invitar a la gente que se quede en casa, que se resguarde mientras pase esto y salió esta idea, se le ocurrió a Tito eso de cambiarle la letra y a comunicar esto, comunicar a la gente que aguante un rato más", explicó Paco Ayala a EL UNIVERSAL.

"¡Bruto! El que no se lo tome en serio ¡Duro! Puede llegar al cementerio ¡Sumo! A no salir a echar desmadre ¡Junto! Cuido a mis nenas y a mi madre ¡Asunto! Si es que sales por la papa ¡Punto! En la boca ponte tapa ¡Sumo! Desde mi casa en mi trinchera", dice la nueva letra.

El músico indicó que existen diferentes maneras de aprovechar el encierro, como el aprovechar los momentos familiares, que muchas veces el trabajo de la vida cotidiana impiden hacerlo. "Hablas con tu familia por video llamadas, mensajitos, te la puedes pasar bien en las redes sociales, hay mucha información que le puedes sacar el jugo y aguantar un rato más, la verdad no sabemos cuándo esto va a bajar realmente para tener la libertad de regresar a hacer tu trabajo normal... esto es un resguardo temporal", indicó. "Nosotros en la parte de la música falta aún más para regresar a un escenario", indicó Ayala, quien considera como una buena opción seguir haciendo los shows vía streaming en lo que pasa la pandemia. "Se me hace increíble que la tecnología en un teléfono te acerque a su artista favorito o algo que te interesa y no sea a través de un escenario, sino desde la sala o recamara de tu casa está bien, hay mucho contenido por ahí flotando que está interesante", señaló. "Lo que hay es el streaming, si esto pasa durante un buen tiempo en que los conciertos vuelven a hacerse como en el pasado, o mejorados aun a lo que estábamos acostumbrados, lo del streaming está increíble que se pongan la pila los organizadores, las bandas, los promotores, los que promueven, porque le pueden encontrar una buena vía para que la música y el entretenimiento no se quede ahí anestesiado, para mí está padre que puedan ver, escuchar un festival, si no puedes salir de tu casa", abundó.

La banda participó en el primer festival que Ocesa realizó a través de sus plataformas digitales, en donde pudieron interpretar algunos de sus grandes éxitos. "Nos dio mucho gusto que nos invitaran, el formato del streaming que es lo hoy hay, nos hace cercanos a los fans, me llama mucho la atención, lo de nosotros es tocar en el escenario, pero esto también es muy divertido", informó.