Molesta participación de Rubén Albarrán en foro

CIUDAD DE MÉXICO.- "Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada", así comenzó el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, su participación en el Senado durante el foro sobre el machismo: "Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar".



El también activista aseguró que su saludo no intentó ofender a nadie, ya que su discurso se basó en el ensayo "Los hijos de la Malinche" de Octavio Paz, publicado en el libro "El laberinto de la soledad".

"Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal... no es a ustedes, trabajadores del recinto aquí, a quienes me dirijo. Vayan estas palabras a mis hermanas y hermanos que acompañan un proceso histórico, geográfico y cultural", comentó.





?? Así se expresó Rubén Albarrán en un foro realizado en el Senado de la República, lo que generó algunas críticas #Video https://t.co/mpiPSdXfJU pic.twitter.com/xQYzoXqMN6 — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 de julio de 2019



Aunque el cantante no tuvo la intención de ofender, el senador del PAN, Julen Rentería, criticó a través de su cuenta de Twitter a Morena por llevar "payasadas" al foro.



El legislador se refirió a Morena debido a que la organizadora de este evento, que además estuvo compuesto de otras tres mesas de debate, fue la senadora Citlalli Hernández.