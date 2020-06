Mike Tyson se suma a protestas por la muerte de George Floyd

El exboxeador, Mike Tyson se sumó a las personalidades del deporte que se unen a la protesta luego de la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que fue asesinado por un policía en Minneapolis, Minnesota.

A través de las redes sociales, Tyson compartió una foto en la que se le ve de rodillas, apoyando la lucha contra el racismo.

No es la primera vez que Mike Tyson se manifiesta apoyando la lucha que en los últimos días ha azotado no sólo a Estados Unidos sino a muchos países en el mundo.

En cuanto al regreso del retiro del exboxeador, aún no hay nada oficial; sin embargo, se ha rumorado que en los próximos meses podríamos ver a Mike Tyson con los guantes arriba del ring.