Mijares enamorará a San Diego

Se presentará en Balboa Theatre, el jueves 22 de agosto, con su gira "Rompecabezas". Compartirá un repertorio de más de tres décadas, entre amor y desamor.

TIJUANA.- Manuel Mijares juntará las piezas que han marcado su trayectoria musical para armar un "Rompecabezas", el jueves 22 de agosto en el Balboa Theatre de San Diego, lugar al que llegará para compartir esas historias de amor y desamor que han trascendido por más de tres décadas.

El "Soldado del amor" regresará a San Diego en el marco de una gira por Estados Unidos con "Rompecabezas Tour", espectáculo inspirado en su reciente producción que lleve el mismo nombre, y representa la número veintinueve en su trayectoria.

Este disco se lanzó en noviembre de 2018 y está conformado por canciones entrañables para Mijares, algunas de las cuales cantará en esa velada íntima con el público de ambas californias.

"Son temas que me encantan, que significan mucho. El disco se llama ´Rompecabezas´ por qué tiene piezas de muchas partes, son temas inéditos, covers y duetos. Piezas que conforman un todo", aseguró durante el lanzamiento del disco.

El primer sencillo de esta producción fue un dueto con Emmanuel, con quien ha logrado presentarse 52 veces en el Auditorio Nacional con el tour ´Amigos´ y con quien sigue cosechando éxitos.

A su vez, el público vibrará con temas como "No hace falta", "No se murió el amor", "Para amarnos más", "Si me tenías", "Uno entre mil", "Baño de mujeres", "Si me enamoro", "Bonita", "Te extraño", "Tan solo", entre otros.

Tras su presentación en San Diego, Mijares visitará el Fox Theatre de Riverside el 23 de agosto, el 24 en el Opheum Theatre de Los Angeles, el 25 en Spotlight Casino Coachella, en septiembre cantará en Dallas, Houston, El paso, San Antonio, Laredo, McAllen.

Los boletos para el concierto en el Balboa Theatre van desde los 35 hasta 150 dólares. Se estima que el espectáculo dé inicio a las 8:30 p.m., el acceso a este evento se puede adquirir en la página: www.ticketmaster.com