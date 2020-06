Mia Khalifa agradece apoyo de fans para bajar sus videos para adultos

El apoyo de los seguidores de la libanesa logró que ya esté en circulación una petición para que se retiren dichos clips de internet

CIUDAD DE MÉXICO. - Luego de contar los abusos que vivió durante su etapa como actriz porno y pedir que se eliminen sus videos en internet, Mia Khalifa recibió el apoyo de sus seguidores y de varias personalidades del cine para adultos, como Rachel Starr.

"Me rompe el corazón que hayas tenido experiencias horribles en la industria de adultos. ¡Te animo a que digas la verdad! Todos tenemos diferentes experiencias y es importante revisar todo el contexto de posibilidades".

El apoyo de los seguidores de la libanesa logró que ya esté en circulación una petición para que se retiren dichos clips de internet.

La usuaria "Tia Jay" ha sido una de las internautas que ya firmó la petición de la organización "Change.org": "Todos hacen cosas de las que no están orgullosos cuando son jóvenes. Necesitamos darles una segunda oportunidad y no pensar en lo que hizo".

Hasta el momento, la solicitud ha recolectado un total de 100 mil firmas, por lo que Mia Khalifa agradeció la ayuda de sus followers.

"La Generación Z NO duerme, como lo demuestran las más de 100 mil firmas que se recibieron en esta petición".

Fue el pasado 24 de junio cuando la exactriz de cine para adultos contó que su llegada a dicha industria se dio con engaños y abusos, pero que por miedo no se animaba a revelar.

"Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general. Ahora me siento segura, y también tengo la necesidad de sacar algunas cosas que me han perseguido durante mi breve periodo en la industria".

La también modelo admitió que ha sufrido por esa etapa en su vida, al grado de preocuparse por un posible ataque a su persona.

"Las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo a la tienda sola en años".