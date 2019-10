Meten a protagonista de "E.T. El extraterrestre" a la cárcel

Henry Thomas, fue llevado a la cárcel del condado de Washington

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22.- El actor estadounidense Henry Thomas, mejor conocido como "Elliott", personaje principal de la película "E.T. El extraterrestre" fue arrestado por la policía de Oregón por sospecha de intoxicación después de que diera positivo a consumo de alcohol.



Tras una llamada anónima al Departamento de Policía de Tualatin el pasado lunes en donde se informaba de que un automóvil se detuvo en medio de una intersección residencial, agentes tomaron cartas en el asunto y al llegar al lugar encontraron al actor de 48 años desmayado en el volante, por lo cual tuvieron que despertarlo, según informó TMZ.



A pesar de que no había en el auto olor a alcohol, Henry Thomas, fue llevado a la cárcel del condado de Washington para saber si estaba intoxicado con otras substancias.



Hasta la tarde de este martes no se sabe si ya el actor, quien filmara la cinta "The girl in the Bunker" (2018), uno de sus últimos trabajos, ya se encuentra en libertad.