Metallica reescribirá "Nothing Else Matters" para una película de Disney protagonizada por La Roca

El grupo musical Metallica acaba de confesar que se encuentran reescribiendo uno de sus temas más conocidos, "Nothing Else Matters", para la película de Disney Jungle Cruise.

El baterista de la misma, Lars Ulrich, habló en una entrevista acerca del cambio tan particular que se le creará a la melodía, ya que se transformará a una pieza tipo orquestal para el nuevo filme que protagonizará Dwayne "La Roca" Johnson.

"Realmente se remonta a Sean Bailey (encargado de producción de Disney), quien es un fanático del rock de toda la vida y es una de las personas más grandes, amables, generosas, cálidas y acogedoras que encontrarás en el negocio de la música", compartió Lars.

"Mi esposa y yo somos grandes admiradores de Disney, por lo que hay una gran amistad allí, y él siempre ha buscado la combinación adecuada en la que Metallica pudiera contribuir a algún proyecto suyo", añadió.

"Es una especia de transformación interesante, porque es una especie de... no quiero revelar demasiado, pero es una transformación inusual en el sentido de que es una especie de arreglo de "Nothing Else Matters" que estamos tocando. Escribimos la canción, pero él la tomó y la reorganizó para que se ajustara a algo específico en la película, y obviamente, no voy a revelar nada de eso, pero luego asumimos su versión. Creo que eso es todo lo que debería decirse". reveló.

En resumen, falta poco para que uno de los clásicos de Metallica llegue a la pantalla grande.