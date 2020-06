"Me provocó profunda admiración y respeto": Del Toro sobre el film "Ya no estoy aquí"

La película mexicana recientemente estrenó en la plataforma streaming de Netflix

Tijuana.- Nuestro cineasta favorito, Guillermo del Toro ha compartido su opinión y "profunda admiración" sobre la película mexicana "Ya no estoy aquí", con la dirección de Fernando Frías de la Parra, la cinta es contenido original de Netflix y hasta el momento se encuentra en el Top 10 de popularidad por los usuarios dentro de la plataforma.





"YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos. " escribió Del Toro en cuenta oficial de Twitter.

YA NO ESTOY AQUI. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Esta en NETFLIX y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos. pic.twitter.com/LWMFwuHzZZ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 5, 2020

La película da una peculiar mirada hacía un movimiento contracultural llamado "Kolombia", un espacio en el que se comparte el amor por la música cumbia y que floreció en el noroeste de México, pero dentro del contexto de la película se desarrolla en Monterrey.

La historia gira entorno Ulises Samperio, un joven que lidera una banda llamada los ´Terkos´, la cual se dedica a bailar y escuchar cumbias como parte de la cultura Kolombiana que se popularizó años atrás en la ciudad.

Después de un mal entendido con un cártel local, el joven huye del país para vivir en la ciudad de Nueva York, donde el choque cultural se hace presente y por supuesto hay puntos claves que hacen sentir al espectador identificado; vivir lejos de tu hogar y de los tuyos pero sobre de todo de uno mismo.

El filme fue presentado por primera vez en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019, donde fue galardonado como Mejor cinta. Llegando más lejos fue en el Festival de Cine de El Cairo, donde se recibió el premio en la categoría de Mejor actor, que se llevó el mexicano Juan Daniel García Treviño, por la interpretación que hizo de Ulises.

La magia que hace Fernando Frías con sus personajes que no son actores profesionales es darles la libertad de improvisar y sentirse cómodos y parte del proyecto, lo que generó un ambiente más natural.