Me gustaban las niñas: Pimentel

En entrevista para el diario El Universal, la actriz reconoció no haber tenido un referente hacía sus preferencias

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20.- Aunque desde hace año y medio Esmeralda Pimentel mantiene una relación amorosa con el actor Osvaldo Benavides, es la actriz quien afirmó que de pequeña le gustaban otras niñas, pero el seno conservador en el que creció le impidió expresarlo de manera libre y abierta.



"Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme y yo que provengo de un pueblo como Zapotlán el Grande, Jalisco, siempre crecí con muchos juicios, con muchas dudas con muchos conflictos y hasta que recientemente con los años empiezan a ver más este tipo de historias de diversidad sexual y diversidad de género e historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia te sientes identificado", detalló a pregunta de EL UNIVERSAL.



La actriz de ojos verdes detalló que esta es una de las razones por las que siempre la ha interesado apoyar las causas de la comunidad LGBTTIQ y por ello este año participará en Cuorum, Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Género de Morelia.

"Mi interés en este tipo de encuentros nace desde un lugar de mucho amor, creo que al hablar de diversidad sexual hablamos de libertad y que en este momento tan doloroso y efervescente del país en donde desconfiamos de las personas que deberían de cuidar de nuestra seguridad es importante que haya espacios donde se comulga el amor donde se habla de la libertad y se recuerda quienes somos", confesó.

Al hablar de la manera en que se muestran los personajes de la diversidad sexual en la televisión, Esmeralda aplaudió el personaje que su novio Osvaldo hace actualmente en la serie de Netflix "Monarca", en donde da vida a un hombre casado que lleva una doble vida con otro hombre.



"Él está haciendo un trabajo maravilloso, es un increíble actor que admiro que adoro con toda mi alma y me encanta que les vaya tan bien a Billy a Fer y a todo el elenco. Que te puedo decir, para él (Osvaldo) fue un trabajo arduo, se preparó muchísimo, que tuvo muchos referentes y ahí está el reconocimiento del público", explicó.