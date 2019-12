Marta Sánchez afirma que ella fue la Rosalía de su generación

A ella el éxito no le va a durar toda la vida: Marta Sánchez

Tijuana.- En una entrevista para la "La Voz de Galicia", Marta Sánchez recordó los éxitos que ha sembrado durante su carrera musical, por lo que sin miedo alguno, no dudo con compararse con la estrella internacional del momento y compatriota Rosalía.





"Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno... Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado", afirmó la interprete de Colgando en tus Manos,





Asimismo, comentó sobre la nostalgia que le provoca la nueva industria musical, pues anteriormente había reglas y una forma de trabajo a acatar, ahora se ha perdido el respeto.





"Se ha perdido el respeto a la música. Quizá porque hoy es virtual. Y también siento nostalgia del apoyo por parte de los medios, sobre todo de las radios, en las que hoy parece que ya no tienes cabida sencillamente por tu edad", añadió





Para finalizar la entrevista, la cantante recordó cuando interpreto el polémico himno de España en donde agregó palabras al símbolo nacional español, siendo castigada por el gobierno izquierdista no dejándola cantar en tres festividades.





"No, no solo no me arrepiento de eso sino que creo que ha sido el acto de generosidad más inmenso que hecho en mi carrera. Es cierto que este verano, a raíz de eso, me han quitado de las fiestas de tres ciudades en las que gobierna la izquierda. Pero me da igual. Lo voy a seguir cantando", puntualizó Marta Sánchez.