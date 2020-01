Marlene Selene confirma su compromiso con El Bebeto

View this post on Instagram

Lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie mas en el cine o en el carro... Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas... Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento, ni el mas mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tu ??