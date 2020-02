Macaulay Culkin revela detalles de su relación con Michael Jackson

"Nunca ví nada, y él nunca me hizo nada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Macaulay Culkin pocas veces ha hablado de Michael Jackson y su relación que tuvo con él cuando era niño, sin embargo, hasta hoy "abrió" su corazón y reveló detalles de este momento de su pasado.

El actor de "Home Alone" ("Mi pobre angelito") es portada de la revista Squire y durante la entrevista que realizó Ryan D'Agostino aprovechó para hablar de varios aspectos de su vida, entre ellos lo que pasó con "El Rey del Pop", quien fue señalado en vida y también de muerto por abuso infantil.

Hay que recordar que Culkin tenía 10 años de edad y el intérprete de "Billie Jean" y "Thriller" 32, cuando iniciaron su amistad que para algunos resultó extraña.

"Mira, comenzaré con el titular... bueno, no es el titular, es la verdad: Él (Jackson) jamás me hizo algo. Nunca lo ví haciendo nada. Especialmente en este momento de mi vida, no tengo razón alguna para guardarme nada de mi pasado. Él falleció. Si tuviera algo que decir, definitivamente lo haría, pero no. Nunca ví nada, y él nunca me hizo nada", declaró para la revista.

Macaulay Culkin fue buscado por el director Dan Reed para que revelara pasajes de lo que sucedió entre la estrella de Pop y él, durante sus encuentro en el rancho de Michael Jackson, ya que quería incluir esto en el documental, que fuera estrenado hace más de un año, y que se tituló "Leaving Neverland".

Sin embargo, el también actor de "Mi primer beso" y "Ricky Ricón" se negó y defendió al cantante principal de The Jackson 5 asegurando que la edad no tenía nada que ver con su amistad, la cual inició porque él siempre lo trato como una persona más y no como una celebridad, situación que alejaba al nacido en Gary, Indiana, de la gente.

"Él era asombroso, dulce y gracioso. La gente no sabe lo gracioso que realmente era", comentó Culkin para el podcast de Michael Rosenbaum, "Inside of You" en el 2019.