Lupillo Rivera aclara los rumores que han circulado sobre él

Esto se dio a conoce mediante una entrevista con Alan Tacher

CDMX, México. - El cantante Lupillo Rivera dio opinión sobre la relación entre los cantantes Christian Nodal y Belinda, pero algo que sorprendió fue el pedir una disculpa a ambos por los rumores que han escuchado y sobrellevado con el paso de los días.

Durante una entrevista con el conductor Alan Tacher con el "Toro del Corrido" (Lupillo Rivera), el cantante decidió hablar acerca de los rumores que lo colocaban como el rival amoroso que había perdido la oportunidad de ganarse el corazón de Belinda.

Lupillo, les deseó a la pareja de cantantes "lo mejor del mundo" exclamando que esta asombrado por lo lejos que han llegado los rumores de el, Belinda y Christian Nodal.

"Lo único que puedo decir... es pedirles una disculpa tanto a Belinda como a Nodal porque creo que esta nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance, de su relación, de su amor, y hay que dejarlos que sean felices... de mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo" Declaró Lupillo Rivera durante su entrevista.

Tacher le pregunto intrigado por el tatuaje que se hizo con el rostro de Belinda, por lo que Lupillo le respondió "cuando llegue el momento de quitárselo, él mostrará cómo quedó" agregando su regreso a las redes sociales una vez se calmen las aguas con los rumores que han circulado.

Tacher le preguntó de manera cómica a Lupillo Rivera qué es lo que opina de ser el centro de tantos memes relacionados con la pareja del momento, el cantante respondió que no pasa nada, pero si fue una sorpresa el alcance que tuvieron los rumores en redes sociales, volviendo al tema de los rumores poco después, se le cuestionó sobre los rumores de su aparente romance con Jocelyn López, a lo que Lupillo respondió de la siguiente forma:

"Yo ahorita me encuentro super bien, en mi vida personal y en mi vida profesional... (No es mi novia) no la conozco, yo la conocí a través de los chismes y de los programas, dije ´pues vamos a ver siquiera si está guapa o no´, pero no, yo ahorita no tengo novia"

Y es que los rumores indicaban que el cantante tenía una relación con dicha joven, algo que sin dudas causó mucho revuelo en redes sociales por la diferencia de edad entre ambos pero al momento Lupillo declaró estar soltero.