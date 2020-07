Luisa Vox, es frescura musical

Lo que más disfruta al cantar, es conectar en vivo con el público

TIJUANA.- Historias que surgen desde lo visceral y que se convierten en obras de arte, son las que mueven a Luisa Vox, quien desde pequeña supo que quería ser cantante y a sus 19 años disfruta de un presente en el que componer y cantar son los ingredientes principales.

"Mi música es una propuesta fresca, hago lo que realmente he querido hacer, es música que me llena, compongo para mis fans, me siento a pensar en cómo le puedo hacer para que la gente pueda conectar con la canción", dijo en entrevista vía telefónica para EL MEXICANO.

Luisa Vox promociona dos sencillos "7 horas y 43 minutos" y "Tú y el mar atrás": "Son temas propios, hablan de amor o desamor, la mayoría, estos últimos dos sencillos hablan de la muerte de mi hermano Lucas, el falleció en julio del año pasado, era mi único hermano, fue un golpe a la realidad siempre he visto a la música como terapéutica, escuchar y componer, escribo para la gente, cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestras vidas al que extrañamos, porque falleció, porque andan en otro lado, porque se fue de viaje", detalló.

Desde pequeña Luisa aprendió a tocar la guitarra en el School or Rock México, y en 2016 debutó con su primer EP en inglés "It´s a Matter of Time", este primer material fue el camino para dar a conocer su propuesta en Monterrey, presentándose en escenarios como Arena Monterrey, Parque Fundidora y Festival Pal`Norte 2019.

"Todo comenzó en el carro con mis papás, cuando estaba chiquita, ponían música, The Beatles, The Cure Coldplay, empecé a aprender muchísimo de música, quise tocar guitarra, dije: "esto es lo que quiero hacer de mi vida", y tenía ocho años. Después a los quince años compuse unos sencillos y lo grabé, a los 16 lo lance, y fue ahí en donde me decidí y dije "esto es lo que quiero hacer", recordó.

Lo que más disfruta Luisa Vox de su carrera es: "Mi parte favorita es tocar en vivo, no solo por el estar en el escenario sino me gusta muchísimo ver la reacción de la gente, sentir la conexión entre ellos y yo, eso es increíble".

Temas como "Enamorarme así, "Ganas de ti", "Espejos", "4AM", y "City Lights", han sido del gusto del público, entre sus planes a futuro están: "Ir a tocar, hacer una pequeña gira por varias partes, cuando acabe esto haré eso. Estoy grabando un disco por la pandemia, pero acabo de grabar cinco canciones, y el nuevo sencillo ya va a salir".

Al definir su propuesta, concluyó: "Siento que es algo diferente, hago lo que considero que me gusta, pura buena vibra, genero un ambiente bonito, que todos somos uno, se pueden sentir seguros de ser sí mismos, esta conexión nos hace ser únicos, a mí y a mis seguidores".