Luego de cuatro meses sin trabajo, Diana Golden acude a recibir despensa

La actriz Diana Golden compartió para el programa Fórmula Dominical, que no le avergüenza recibir ayuda, pues, fue señalada en redes sociales por haber acudido por una despensa que brindaban asociaciones que apoyan a los más vulnerables ante la crisis del coronavirus.

“No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores”. Expresó Golden.

Diana compartió que ya logró grabar un capítulo del programa “El Dicho”, sin embargo, todavía no le ha llegado su pago correspondiente.

“El que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda, ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”. compartió.

Además agradeció a aquellos que se encuentran ayudando a las demás personas en época de crisis, puntualizando que, aunque cuenta con familiares que le brindan apoyo, ella también debe cubrir otras necesidades.