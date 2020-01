"Lucas es ahora un angelito", así se despidió "Sopitas" de su hijo.

View this post on Instagram

El significado del nombre Lucas es "hombre de luz" y luz es lo que trajo a nuestra vida. Lucas nos enseñó a sonreír todos los días. Nos hizo sacar una fuerza que ni nosotros sabíamos que teníamos. Lucas nos enseñó el verdadero significado de la empatía. Lucas llenó de amor, luz y sonrisas a cada persona que lo conoció. Lucas con apenas días, meses de vida, luchó más batallas de las que nosotros hemos luchado en nuestra vida y siempre lo hizo con una sonrisa. Dicen que para criar un niño se necesita una aldea, y Lucas tuvo su aldea, su red de apoyo y amor. Desde sus papás, sus abuelos, enfermeras, doctores, tías, primos, tíos, amigos, etc. Son tantas las personas con las cuales estamos agradecidos y conmovidos por sus muestras de cariño, que sería imposible mencionar a tod@s. Gracias Kike, Emilio, Sergio, Claudia, Mimi y Eva que hicieron todo lo humanamente posible por sacar a Lucas adelante. Nos regalaron un Lucas sonriente y cachetón. Es curioso que nuestra lucha siempre fue contra su padecimiento OEIS y el catéter, pero su batalla final fue contra una bacteria muy agresiva que no vimos venir. Lucas es Luz. Lucas es amor. Lucas es la enseñanza de luchar sin importar pronosticos y siempre sonreír. Lucas es hoy un angelito y una estrella que guiará nuestros caminos. A Lucas le gustaba sonreír, hacer trompetillas y sobre todo aplaudir y no hay mejor forma de recordarlo, que con un aplauso y muchas sonrisas Por Siempre Lucas ???