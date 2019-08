Los Teen dividen triunfos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Taylor Swift fue la estrella que más brilló junto al mar, durante la entrega de los Teen Choice Awards, en una noche de empates entre "Avengers", "Aladdin" y "Riverdale". La cantante recibió el premio Icon Award, reconocimiento a su ya multipremiada trayectoria.

"Avengers: Endgame", la favorita con nueve nominaciones, ganó cuatro, al igual que "Aladdin". El primer filme se llevó el premio a película de acción, mientras que Scarlett Johanson ganó como mejor actriz en este género. Josh Brolin se coronó como villano y Robert Downey Jr. subió al escenario por su premio como Mejor actor en filme de acción.

"Aladdin" triunfó como Película de fantasía y tanto Will Smith como Naomi Scott ganaron las categorías masculina y femenina del mismo género. También triunfaron con la canción "A whole new world". "Spider-Man" fue la Elección del verano, y como actor y actriz quedaron Tom Holland y Zendaya. Entre las historias más premiadas en televisión también estuvo "Riverdale", que recibió cuatro tablas de surf. Stranger things ganó Show de tv del verano.