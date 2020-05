Los premios Oscar 2021 podrían posponerse por el coronavirus

Debido a las grandes repercusiones que ha tenido el mundo del cine por la pandemia

Tijuana.- Los Premios de la Academia se llevarían a cabo el 28 de febrero del 2021. No obstante, la pandemia por el coronavirus sigue golpeando al mundo del cine, puesto que se preve que dicho evento podría ser pospuesto informó el martes la revista especializada Variety.

Como bien sabemos, los rodajes de muchas películas tuvieron que ponerle pausa a su claqueta, al igual que estrenos que estaban planeados salir durante los meses de marzo, abril y mayo, pero debido a la contingencia sanitaria las salas de cine tuvieron que cerrar.

Aún no se han presentado propuestas formales o discusiones detalladas sobre el cambio de fecha del evento, según el informe de la publicación. Pero no sería de extrañarse que esto sucediera, ya que no habría suficiente tiempo para que los largometrajes tuvieran un recibimiento oportuno por parte de la audiencia.

Una de las reglas es que las películas deben lanzarse antes del 31 de diciembre para ser consideradas para los Oscar del año siguiente, que generalmente tienen lugar en febrero o marzo.

Sin embargo, como hemos visto no hay una fecha fija de que todo vuelva a la normalidad, tanto la OMS como los Secretarios de Salud de diferentes países han mencionado que podría haber un repunte como ha sucedido nuevamente en China y Corea del Sur.

Los Oscar son el gran final de una temporada de premios para obras cinematográficas, la cual comienza en serio con los Globos de Oro a principios de enero.

Esperemos y que para el próximo año todo pinte mejor para el séptimo arte.