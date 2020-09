Los MTV Video Music Awards, con sana distancia, son de Gaga

En una ceremonia notablemente diferente a causa del Covid-19, Lady Gaga y BTS se coronaron como los mayores ganadores de los MTV Video Music Awards la noche de este domingo con cuatro trofeos cada uno, en un evento que fue dedicado a la memoria del actor Chadwick Boseman.



Con diversas sedes a lo largo de Nueva York donde se realizaron los shows en vivo para evitar aglomeraciones, así como sana distancia entre los artistas y uso de cubrebocas entre algunos de los que asistieron para recoger su premio, la industria de la música estadounidense logró realizar la entrega ante la incertidumbre por este nuevo formato.

Además de ser reconocida como Artista del año, Canción del año por "Rain on me", junto a Ariana Grande -además, el video ganó por Fotografía- y Colaboración, Ladyfue la primera en recibir unTricon Award por su trabajo en la música, actuación, filantropía, así como su influencia en la cultura pop y la moda.

"Hago música desde que era una niña y aunque siempre tuve sueños grandes, nunca me imaginé que algún día me darían un premio como este que me honre por muchas de mis pasiones.

"Quiero que se tomen un momento para honrarse por su valor, este no ha sido un año fácil para mucha personas pero lo que veo en el mundo es un triunfo inmenso del valor... Sólo porque estemos separados en este momento, de alguna forma sé que el renacimiento viene y que la cultura pop nos va a inspirar y a llenar de valor, generocidad, amor"

Reina creatividadEn esta ocasión, los artistas aprovecharon la posibilidad de experimentar más de lo usual en las presentaciones en vivo con escaso público y grabadas. Una de las más esperadas fue la de BTS, ganadores como Grupo, K-pop y pop, quienes interpretaron su canción "Dynamite" presentándose por primera vez en estos. Con una pantalla de fondo en la que se veían diversos escenarios de la ciudad de Nueva York, cantaron y bailaron.



Pero de los que más impactó fue The Weeknd, quien abrió la entrega cantando "Blinding lights" desde el helipuerto del edificio Hudson Yards donde apareció caracterizado como en el video de la canción -con el rostro como si estuviera golpeado-, aprovechando el espacio abierto para lanzar pirotecnia.

Con este tema fue galardonado como Mejor R&B, y aprovechó para lanzar un mensaje con crítica social a raíz de los hechos de racismo que han sucedido recientemente en Norteamérica.



"Es difícil para mí celebrar y disfrutar en este momento, así que sólo voy a decir: justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor", sentenció. Este mensaje volvió a resonar al llevarse el mayor galardón como Video del año al final del encuentro.



Otro de los mensajes durante la velada fue el del apoyo a los trabajadores de la salud que siguen luchando para vencer al coronavirus y a quienes se les agradeció compartiendo algunos de los videos en los que aparecen bailando mientras hacen su trabajo.



La representación latina estuvo a cargo de Maluma, ganador en Canción latina por "Qué pena", quien gradeció en su idioma: "Lo voy a decir en español porque estoy muy orgulloso de ser latino. Gracias a todos por su amor, por su cariño".