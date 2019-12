Los mexicanos son doble moral: Eugenio Derbez

Añade este comentario luego de preguntarle su opinión respecto a un vídeo

Tijuana.- Eugenio Derbez tras una entrevista para promocionar "LOL: Last One Laughing" hablo sobre el tema del feminismo y como los mexicanos son doble moral y crucifican a los famosos cuando realizan un chiste de humor negro sobre un acontecimiento, mientras que una persona que no esta en el ojo público los puede realizar y no ser condenado por los usuarios.

Ahora con las redes sociales todo mundo se ofende de todo. Antes te burlabas de todo, la comedia de eso se trata de burlarte de todo, ahora no se puede, te crucifican. Yo me siento como caminando sobre cartones de huevo porque cada chiste que dices pues dices: a ver a quién ofendo. Es complicado, la comedia se ha vuelto algo muy complicado", señalo.

Después de que en las redes sociales circula un vídeo donde los jugadores del América Sub-17 se burlan del performance "Un violador en tu camino", Eugenio Derbez señala que en otros tiempos esto hubiera sido algo divertido o ingenioso, sin embargo, ahora ya todo es ofensa y tiene que ser muy cauteloso con los chistes que usa respecto a temas delicados.

No obstante el se declara Pro Feminista y desea que la violencia contra la mujer se erradique.

Por supuesto que están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas; pero, se ha salido de las manos y una cosa ha contaminado a otra y al final pues sí ha perjudicado a la comedia, ya no puedes hacer chistes de nada", comentó Derbez en entrevista.

