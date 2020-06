Los Looney Toons se despiden de las armas de fuego en HBO Max

Esta decisión fue para no fomentar el uso de ellas

Estados Unidos. - Muchos recuerdan con cariños a los Looney Toons, pues han sido parte de la infancia de muchas personas dentro de los dibujos aminados y una joya que la mayoría conoce por sus personajes celebres como Bugs Bunny, Porky, Daffy Duck (el Pato Lucas), entre otros.

HBO Max había anunciado el estreno de su nueva serie Looney Toons Cartoon a través de su plataforma online, ahora se dio el anuncio de que los capitulos de esta caricatura no contaran con el uso de armas de fuego, algo extraño pues ha sido uno de los elementos cómicos que han utilizado, el más conocido con Elmer Gruñon tratando de cazar a Bugs Bunny.

Esta decición fue compartida por Peter Browngardt, productor ejecutivo y showrunner de Looney Tunes Cartons, el cual compartió para The New York Times que la nueva versión ya no se muestra a los personajes con armas de fuego, para promover el no usarlas dentro del público infantil, pero eso no es sinónimo que dejen de ser igual de enérgicos e violentos como los recordabamos.