Los diseños de Chiapas toman pasarelas de Nueva York

NUEVA YORK, EU..- En plena efervescencia de la Semana de la Moda de esta capital estadounidense, el diseñador chiapaneco Alberto López llegó a la Ciudad de los Rascacielos para ofrecer algo muy poco desarrollado en la industria neoyorquina: el textil artesanal.



"Me he dado cuenta de que en Nueva York existe una gran variedad de diseñadores muy interesantes, pero todo se trabaja con telas industriales, casi no hay un trabajo artesanal y es por ello que creo que mis diseños han gustado tanto y llamado la atención", comenta el creador, quien charló en exclusiva con EL UNIVERSAL.

El encuentro se realizó en el restaurante MAD Morton, en el legendario Village de Manhattan, donde este 7 de febrero presentará sus diseños en una cena-show íntima y exclusiva. Desde que aterrizó en la Gran Manzana, Alberto ha sido muy solicitado.



Su agenda no se detiene ahí, pues el 8 de febrero presentará otro desfile en la galería René Soto, en Norwalk, Connecticut, y el 10 de febrero Alberto llegará al famoso barrio de Williamsburg, en Brooklyn, donde mostrará su colección en un entorno muy exclusivo.



"Estar en Nueva York es algo que jamás imaginé poder hacer y todavía hay muchas cosas que tengo que digerir. Pero es muy inspirador este viaje, me he dado cuenta de todas las posibilidades que hay y de todo el trabajo por hacer", dice el originario de Aldama, Chiapas.



Asegura que lo más importante es seguir trabajando para cambiar la vida de su comunidad.



"Mi sueño es lograr abrir una especie de museo y casa de cultura en la que los niños y jóvenes aprendan diseño textil, en donde puedan profesionalizarse y mejorar sus vidas. Me encantaría lograr una mejor educación para la gente de mi entorno. Para esos niños que van a la escuela sin nada, con sus libros en la mano y descalzos, pero que a través del aprendizaje de un oficio pueden cambiar su futuro porque de ahí es de donde yo vengo. Ese es mi objetivo y lo que me mueve a hacer todo lo demás", dice.



Algo a destacar es la gran acogida y ayuda que le ha dado al diseñador la comunidad mexicana en Nueva York.

Los empresarios como Daniel Arellano Martínez, de San Bartolo Mezcal Artesanal, el productor Kwan Salazar, la artista Sandra Soto y el modelo Jaime Bajonero, todos ellos afincados en esta ciudad, han sido pieza clave para orquestar la exitosa agenda del talento chiapaneco que también estuvo presente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas; se reunió con el cónsul de México y tiene pendiente un encuentro con Anne-Claire Legendre, la Cónsul General de Francia en Nueva York, pues en marzo próximo se espera que Alberto viaje al país galo para seguir con el proyecto de internacionalización de sus textiles.



Alberto asegura que viajar con sus diseños le ayuda a "llamar la atención hacia el potencial con que cuenta la comunidad indígena y su talento".