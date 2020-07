Lollapalooza 2020 se realizará de manera virtual

Entre los artistas nuevos que integran el Lineup 2020 están H.E.R, Kali Uchis, Kaskade, Louis the Child, NGHTMRE, Pink Sweat $, SAYMYNAME entre otros

CIUDAD DE MÉXICO. - Lollapalooza le apuesta al streaming y realizará su edición 2020 de manera virtual, además se retransmitirán presentaciones pasadas como la de Paul McCartney y por si fuera poco, la transmisión será completamente gratis.

Después de que la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 obligara a la cancelación de todos los festivales de música alrededor del mundo, los productores de estos han buscado la manera de reinventarse y seguir adelante.

Ahora el Lollapalooza Chicago uno de los festivales más importantes del mundo, sorprendió al anunciar que su edición 2020 será virtual y se llevará a cabo esté 30 de julio a las 17:00 horas tiempo de México, a través de su cuenta oficial de YouTube.

Así lo anunciaron los organizadores mediante un video que imita la estética que hacían los antiguos programas de las computadoras, una manera original y divertida que hace un giño al pasado y a la entrada de una nueva experiencia.

Entre los artistas nuevos que integran el Lineup 2020 están H.E.R, Kali Uchis, Kaskade, Louis the Child, NGHTMRE, Pink Sweat $, SAYMYNAME, Tank and the Bangas y The Neighborhood.

Mientras que se irán intercalando las presentaciones de ediciones pasadas de artistas como Paul McCartney, Cypress Hill, Imagine Dragons y muchos más.