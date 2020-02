Litzy, ex integrante de Jeans confiesa por que se salió de los '90s Pop Tour'

La cantante estuvo de invitada en el canal de youtube de El Escorpión Dorado

Tijuana.- El youtuber "El escorpión dorado" se ha vuelto más famoso por invitar a personas famosas con larga trayectoria y hacerlos pasar por momentos que nunca imaginamos verlos e inclusive poder hacer que confiesen ciertos secretos, tal es el caso de Litzy, ex integrante de Jeans, quien por extrañas razones se salió de los '90s Pop Tour'.

De acuerdo con el video, la cantante fue cuestionada sobre su salida a lo que contestó que fue por decisión de un Ari Borovoy, de OV7, así como por el hermano de éste, Jack. Sin embargo antes de esto, bromeo con el youtuber y dijo que había sido corrida y no conocía las razones del porqué.

"Pinch* Ari ojet*, ya se veía venir", dijo el Escorpión Dorado.

¡Los hermanos Borovoy!, contestó Litzy, quien se miraba un poco más relajada con el tema. "Me llama Jack -Borovoy- y me dice ´Mi Litzy pues con la noticia de que ya no estarás en esta etapa´"

Recientemente, el también cantante Ari Borovoy estuvo envuelto en polémica el año pasado junto a su productora Bobo Producciones, ocasionando algunas rencillas con sus compañeros de OV7.



Con información obtenida de MILENIO.