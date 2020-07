Lista completa de los nominados a los premios Emmy 2020

La Academia de la Televisión de Estados Unidos publicó el día de hoy desde Los Ángeles los candidatos para la 72° edición de los premios Emmy, los cuales tienen una fecha programada del 20 de septiembre del actual año, en una organización que ni siquiera Jimmy Kimmel, anfitrión, tiene conocimiento de la adaptación ante los tiempos de pandemia por covid-19.

La miniserie original de HBO "Watchmen" encabezó con 26 las nominaciones a los Emmy, antes de "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon, misma que alcanzó 20 nominaciones, y de "Ozark" y "Succession", que obtuvieron a la par 18 candidaturas.

La plataforma de streaming, Netflix, fue la que logró más nominaciones, superando a HBO con 160 candidaturas totales frente a 107 de su histórico contrincante.

"The Crown" "The Handmaid"s Tale", "The Mandalorian" "Killing Eve", "Better Call Saul", "Ozark", "Stranger Things" y "Sucession" se encontrarán frente a frente por el Emmy a la mejor serie dramática.





La categoría a la mejor comedia, se elegirá entre "Dead to Me", "The Good Place", ¨Schitt´s Creek", "Curb Your Enthusiasm", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "What We Do In Shadows".

"Watchmen" tiene un destacado lugar en el apartado de serie limitada, mismo en el que se nominaron a su vez "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" y "Unorthodox".

Por otro lado, "Bad Education", "American Son", "El Camino: A Breaking Bad Movie", "Dolly Parton´s Heartstrings: These Old Bones", "Unbreakable Kimmi Schmidt: Kimmy vs. The Reverend", buscarán conseguir su Emmy en la categoría a la mejor película televisiva.





En lo que concierne a las categorías de interpretación, Olivia Colman por The Crown, Jennifer Aniston por The Morning Show, Laura Linney por Ozark, Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve y Zendaya por Euphoria, serán las nominadas para la categoría de mejor actriz dramática.

De la misma categoría pero, para los masculinos, los candidatos son: Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown por This is Us, Brian Cox y Jeremy Strong por Succession, Steve Carell por The Morning Show y Billy Porter por Pose.

Para el mejor actor cómico, los nominados son: Eugene Levy por Schitt´s Creek, Anthony Anderson por Black-Ish, Don Cheadle por Black Monday, Ramy Youssef por Ramy, Michael Douglas por The Kominsky Method y Ted Danson por The Good Place.

Por otro lado, las candidatas a mejor actriz cómica son: Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Christina Applegate y Linda Cardellini por Dead To Me, Issa Rae por Insecure y Tracee Ellis Ross por Black-Ish.

Leslie Jones, comediante de "Saturday Night Live", en compañía de Josh Gad, Laverne Cox y Tatiana Maslany, se responsabilizaron de dar a conocer a los nominados de la edición 2020.

Este año el cine vive uno de sus peores años, el confinamiento ha incrementado brutalmente el consumo de las plataformas de streaming, así que la Academia de la Televisión de EE.UU tuvo una ardua labor al seleccionar sus candidatos en un año frente a la pantalla chica.





La administración y orden de estos premios, enfatizó que en el transcurso del año han incrementado el 15% las peticiones de participación, pues, la crisis del covid-19 ha aumentado el consumo y estrenos aún cuando los rodajes de las siguientes temporadas se han paralizado. De hecho, cabe mencionar que se modificó el reglamento con el objetivo de ampliar la cantidad de series nominadas en los premios Emmy, en las categorías de comedia y mejor drama, dando un total de ocho.

Enseguida presentamos la lista completa de las y los nominados en los premios Emmy y sus respectivas categorías:

Mejor actriz de comedia:

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Linda Cardellini ("Dead to Me")

Catherine O´Hara ("Schitt´s Creek")

Issa Rae ("Insecure")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")





Mejor actriz secundaria en comedia:

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

D'Arcy Carden (The Good Place)

Betty Gilpin (GLOW)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Yvonne Orji (Insecure)

Cecily Strong (Saturday Night Live)





Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ramy Youssef (Ramy)





Mejor actor secundario en comedia:

Mahershala Ali (Ramy)

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

Dan Levy (Schitt's Creek)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

William Jackson Harper (The Good Place)





Mejor reality:

"The Masked Singer"

"Nailed It"

"RuPaul´s Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"





Programas de variedades y talk-show:

"Daily Show with Trevor Noah"

"Full Frontal with Samantha Bee"

"Jimmy Kimmel Live"

"Last Week Tonight with John Oliver"

"Late Show with Stephen Colbert"





Mejor actriz principal en serie dramática:

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Zendaya ("Euphoria")





Mejor actor principal en serie dramática:

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Bradley Whitford (The Handmaid's Tale)

Jeffrey Wright (Westworld)





Mejor actor de reparto en serie dramática:

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The Morning Show)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)





Mejor actriz de reparto en serie dramática

Helena Bonham Carter (The Crown)

Laura Dern (Big Little Lies)

Julia Garner (Ozark)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Sarah Snook (Succession)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Thandie Newton (Westworld)

Samira Wiley (The Handmaid´s Tale)





Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)





Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)





Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Uzo Aduba (Mrs. America)

Toni Collette (Unbelievable)

Margo Martindale (Mrs. America)

Jean Smart (Watchmen)

Holland Taylor (Hollywood)

Tracey Ullman (Mrs. America)





Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

Dylan McDermott (Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Jovan Adepo (Watchmen)

Louis Gossett Jr. (Watchmen)





Filme de televisión:

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO)

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix)





Mejor miniserie:

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)





Mejor serie dramática:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)





Mejor comedia:

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt's Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)