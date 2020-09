Lionel Messi se queda en el Barcelona

Después de 10 días de una novela, en la que mandó un burofax para pedir su salida del club, se rumoró su llegada al Manchester City y múltiples llamadas y reuniones con la directiva, el capitán blaugrana decidió mantenerse en su equipo por dos décadas.



"Le dije al club, sobre todo, al presidente [Josep María Bartomeu], que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", dijo el albiceleste a Goal.

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí.

Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo".



El sudamericano explicó que cuando le dijo a su familia que quería marcharse, lloraron.

"Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires.

No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".



Lionel reconoció por qué se tardó en romper silencio, tras la goleada recibida por el Bayern Munich (2-8).



"Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo".



Messi se deslindó del tema económico y de la marcha de varios de sus compañeros más cercanos.



"Un poco de todo, lo de los amigos de Messi, lo del dinero... han dolido muchas cosas que se han dicho. Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa.

Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento.

Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas".