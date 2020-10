Liliana Blum explora la naturaleza humana

Promociona su novela "Cara de liebre" un texto transgresor que muestra la cárcel que supone el propio cuerpo

TIJUANA.- Los claroscuros de la condición humana han sido los motivos de escritura para la autora Liliana Blum, quien promociona su novela "Cara de liebre", en la que el cuerpo y sus formas, es la principal cárcel de los protagonistas. En entrevista vía telefónica para EL MEXICANO, la autora compartió aspectos de este texto, así como de sus procesos creativos.

"´Cara de liebre´ es un reflejo de este conflicto que tenemos las mujeres con el propio cuerpo por el cual somos juzgadas todo el tiempo, esta presión social que nos dice a las mujeres que necesitamos siempre a un hombre a nuestro lado, por más que pensamos que hemos avanzado en términos de feminismo como sociedad, conservamos esos atavismos", expresó.

Con profunda sordidez y humor negro, "Cara de Liebre" es un honesto relato de lo que nos cosifica; de la cárcel que supone el cuerpo y los mecanismos que inútilmente buscamos para cubrir lo que a los ojos de los demás nos vuelve monstruoso.

"Es una historia de desamor que transgrede estereotipos, invierte papeles de víctima a victimario. Explora la naturaleza humana, que puede ser oscura, violenta, nos gusta pensar que somos distintos a la gente que comete un asesinato y en esta novela le digo al lector: qué pasaría si te pasara esto, a veces la vida te lleva por una serie de caminos que nunca imaginaste recorrer, a veces la vida te pone en circunstancias que te llevan a opciones algo retorcidas, me gusta explorar las coas que están mal, y llevarlas al extremo", admitió.

Para Liliana Blum un factor importante para atrapar al lector es crear personajes con motivación. "Yo los dirijo, pero también les doy una motivación, la motivación es lo que va a hacer que avance la trama, cada personaje debe tener muy clara su motivación, tú los creas, pero al final ellos terminan moviéndose por sí solos", detalló.

"Lo que mueve a una trama es el conflicto. Como seres humanos tenemos una tendencia a interesarnos por el conflicto y es un mecanismo natural para aprender. La literatura nos permite exorcizar nuestros miedos, hacer catarsis a partir de las situaciones ajenas. Cada personaje debe de tener muy clara su motivación, yo los creo, pero ellos empiezan a moverse solitos", anadió.

Al recordar cuál fue su primer destello con la literatura, Blum confesó: "Fue cuando estaba en secundaria, cayó en mis manos El nombre de la rosa, de Umberto Eco, leí el libro y me fascinó tanto que cuando lo terminé lloré, por que dije: cuándo voy a volver a leer algo tan bueno. Ahí me quedo claro que me gustaría ser escritora y poder hacer sentir lo mismo que el libro me hizo sentir a mí".

Acerca del acto de escribir, dijo: "debe de ser natural, desde el momento en que pensamos quiero escribir algo que esté de moda o para agradar otros, o pensar qué va a decir mi mamá o mi familia, ante la hoja en blanco y la posibilidad de crear tenemos que sentarnos como si nadie más nos fuese a leer, solo así podemos soltar y escribir lo que sale del corazón, y hacer muchas lectura, leer mucho".

Con respecto a futuras historias, adelantó: "Estoy trabajando en una novela juvenil, una buena historia para jóvenes debe no intentar moralizar, es un reto, estoy tratando de crear una historia interesante, más allá de este proyecto juvenil, en mi próxima novela me gustaría adentrarme en lo sobrenatural porque ya he hecho mucho realismo y tengo el reto de intentar algo diferente".

