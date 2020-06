Lanzan Jesse & Joy vídeo musical en tributo al mes del orgullo

El vídeo en parte protesta contra las "Terapias de Conversión"

Baja California. - No es sorpresa que en pleno més del orgullo LGBT+ diversos artistas hagan tributo a esta comunidad en seña de respeto o tributo, este fue el caso de Jesse & Joy quienes mediante su nuevo vídeo musical llamado Love (Es Nuestro Idioma), expresaron rechazo antes las llamadas "terapias de conversión", en el que participaron invitados como Mon Laferte, Laura Pausini, Pedro Capó y Thalía.

Durante una entrevista con The Associated Press, los cantantes declararon que las ganancias producidas de este vídeo musical sera donadas para apoyar a personas vulnerables dentro de la comunidad LGBT+, dijo Joy entre lagrimas un tanto conmovida.

"Sabía que quería hacer algo muchísimo más fuerte que solamente compartir una canción extra de Jesse & Joy", expresó la cantante sobre el tema, incluido en su más reciente álbum, "Aire". "Se llama ´Love´ y se llama... ´es nuestro idioma´ porque todos queremos amor, no importa de dónde seas, no importa quién eres, no importa qué buscas. Cualquier ser humano queremos y necesitamos amor y ese amor viene de uno mismo, evidentemente".