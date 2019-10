Lana Del Rey no sabe quién es Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17.- Hace un par de años surgieron rumores acerca de una colaboración musical entre la intérprete de "Blue Jeans", Lana Del Rey y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

A pesar de que los fans estaban a la expectativa del resultado de esta mezcla de géneros y voces, pero todo ello quedó en supuestos, aunque el autor de "La Canción" dijo que Del Rey sólo contestó con un rotundo no.

Recientemente en un "live" de las redes sociales de Lana Del Rey una fan preguntó acerca de la colaboración con Bad Bunny, ella contestó simplemente que no conoce su trabajo y no ha escuchado acerca de él.