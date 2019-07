"La Trevi" se entregará a Tijuana

La cantante se presentará este sábado 22 de junio en la Monumental de Playas, con su gira "Diosa de la noche Tour".

TIJUANA.- De ser una "Mujer maravilla", ahora Gloria Trevi se auto nombra "Diosa de la noche" y dice "Ábranse perras", para arribar en Tijuana y ofrecer un concierto inolvidable el sábado 22 de junio en la Plaza Monumental de Playas, en donde hará un recuento por sus grandes éxitos, a la vez que presentará temas de su reciente disco.

"Una diosa es auténtica, persigue sus sueños y enciende los de los demás. La vida es corta, pero la noche es larga. ¡Divirtámonos!", expresó la cantante a través de sus redes sociales, acerca de esta gira "Diosa de la noche Tour", que está cargada de intensidad y emoción.

La regia volverá a Tijuana con una de las giras más exitosas e impresionantes, reafirmando una vez más que es una de las intérpretes y compositoras más importantes de los últimos tiempos.

Éxitos como "Pelo suelto", "Todos me miran", "Cinco minutos", "Me rio de ti", "No querías lastimarme", "Como yo te amo","Gloria", "Con los ojos cerrados", "El recuento de los daños", entre otros formarán parte de esta noche.

Asimismo, el público disfrutará de las novedades musicales con sencillos como "Que me duela", "Me lloras", las baladas "Rómpeme el corazón" y "Vas a recordarme", con los que la cantante ha tenido éxito en los últimos meses.

Diosa de la Noche Tour es la Décimo Cuarta gira y la Décimo Tercera gira en solitario de "La Trevi" con la finalidad de regresar a los grandes escenarios de México y el mundo.

La compositora ha mencionado en diferentes entrevistas que este nuevo concepto es porque "la noche es un espacio donde vives muchísimas emociones", y en su gira quiere representar un poco de lo que es una noche de fiesta, una noche donde uno como asistente es el anfitrión y disfruta la noche como si fuera la última.

En esta producción Gloria trae un escenario luminoso, en el que desciende desde 15 metros de altura con un vestido gigante, dando una apertura espectacular a sus conciertos. Asimismo luce más de diez cambios de vestuario, le acompañan ocho bailarines, así como una producción de utilería, luces, y escenografía para recrear cada tema.

Algo que caracteriza al repertorio de esta gira, es que Gloria interpreta temas que comúnmente no canta en sus conciertos, como "Les diré, les diremos", "Puede ser amor", "Eres un santo", "Como sufro", y cierra con un tema dedicados a todos sus fanáticos "Mi tribu".

Los precios para el concierto van desde 385 pesos general, 935 preferente, Mil 540 palco/barrera, y 2 mil 420 VIP ruedo. Los puntos de venta: Auditorio Municipal, Hotel Real Inn, Taquilla de El Foro, www.taquillaexpress.com