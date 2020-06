La nominación al Nobel que no fue



Esta no es la primera vez en la que la ética profesional de Tessy López Goerne es puesta en duda, pues se le señaló en el pasado de aprovechar un error de varios medios de comunicación de México que se confundieron y la consideraron candidata al Premio Nobel de Química 2016.



López Goerne fue reconocida por el Council for Parity Democracy en el Reino Unido en el 2016, como una de las 270 mujeres activas en el campo del Premio Nobel y señalada como una de las cuatro científicas que en algún momento podrían ser consideradas obtener el galardón.



Sin embargo, el reconocimiento del Council for Parity Democracy no es una nominación, ni tiene qué ver con el Premio Nobel, pero en México comunicadores con poco conocimiento técnico del tema se confundieron y arrastraron consigo a otros con más experiencia.



Las televisoras más importantes de México se vieron envueltas en esta confusión y se volcaron en busca de López Goerne y en varios de los programas de mayor audiencia del país fue presentada como la mexicana candidata al Premio Nobel.



La falla de las televisoras, los conductores o periodistas fue bien capitalizada por la científica, que jamás en sus entrevistas, aclaró que ella nunca fue nominada al Nobel de Química.



Incluso, en los videos que aún están en las plataformas de internet, se puede ver a Tessy López sin corregir a sus entrevistadores y permitió de esa forma, que millones de televidentes se quedaran con la idea de que en realidad fue candidata.



En una entrevista del 15 de diciembre del 2017 por el programa Al Filo de ADN 40 en Televisión Azteca, conducido por la periodista Ana María Lomelí, Tessy López afirmó que se enteró de su candidata al Nobel por parte de los medios de prensa mexicanos que empezaron a hablar de ella.



EL FINANCIERO BLOOMBERG solicitó a Nobel Prize y a la Royal Swedish Academy of Sciences, datos sobre la posible candidatura de la Tessy López Goerne el pasado 1 de mayo.



La respuesta llegó el 4 de mayo desde la Secretaria de Prensa de la Fundación Nobel. En ella Eva Nevelius, informó que por cuestiones de seguridad de los candidatos y sus trabajos, sólo se da a conocer el nombre de los ganadores y los nombres del resto de los contendientes son guardados durante 50 años.



La fundación que preside el Premio Nobel no pudo confirmar ninguna candidatura de Tessy López Goerne.



En México, medios de prensa, algunos de los más importantes a nivel nacional, no solicitaron información a la Fundación Nobel y todo hace indicar que esto fue aprovechado para que Tessy López se hiciera publicidad, tanto ella y su producto Nanogel.



De acuerdo a lo explicado por Eva Nevelius de Nobel Prize, ningún medio de prensa pudo enterarse de dicha nominación antes que la propia Tessy López.



Ella debió ser contactada por algún miembro del Comité de Nominaciones de la Royal Swedish Academy of Sciences, que le solicitara una carpeta para estudiar sus trabajos científicos y ver si podía ser candidata.



Incluso en su página oficial de facebook, en la que promociona su laboratorio y su producto Nanogel, Tessy López subió de nueva cuenta el pasado 19 de mayo el video de la entrevista de ADN 40 con la periodista Ana María Lomelí, en donde se le presenta como candidata al Nobel, sabiendo ya del error.



La persona que hasta hace unas semanas era la encargada de medios y prensa de Tessy López, Jeovanna Pineda, señaló que la doctora ya aclaró hace tiempo el error del Nobel en sus redes sociales.



Sin embargo, luego de que fueron varios los medios de prensa y cadenas de televisión que difundieron la noticia, el sólo explicar en sus redes sociales limitó a un pequeño número de seguidores la explicación del error, mientras que fue una cantidad mucho mayor la que se quedó con la falsa idea.



EL FINANCIERO BLOOMBERG solicitó cinco veces durante el último mes entrevistar a Tessy López Goerne, sin que ella o su equipo de prensa y relaciones públicas pudiera confirmar la entrevista.



La última vez el martes 26 de mayo a las 16:00 horas se pactó la entrevista vía telefónica, la cual fue rechazada de última hora.



MÁS SOBRE Fama