La madre de Luis Miguel, ¿viva o muerta?, se abre la herida

La madre de Luis Miguel ¿está viva o muerta?, esa la pregunta que ha vuelto locas a las redes sociales, después de que Flavia Basteri, prima del cantante asegurara que está viva, mientras que Lucía Miranda viuda de su representante asegurara lo contrario.



La prima del Sol de México volvió a agitar la curiosidad que tienen cientos de admiradores, sobre el paradero de Marcela Basteri, al afirmar durante un programa chileno que su madre vive y es una indigente en Argentina.



Tal declaración, fue refutada por Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera manager y amigo de confianza de Luis Miguel, en donde al medio argentino "Crónica TV" manifestó que la madre del cantante está muerta.



"Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo, porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel", dijo.



Mientras que en el programa de Pati Chapoy comentó que esas declaraciones provocaron el pleito con las primas del intérprete, especialmente porque considera que no tienen la autorización para difundir ese tipo de información.



"Aseveraban sus primas que esa señora que estaba ahí era su mamá y bueno hasta me peleé con ellas, ellas se enojaron conmigo, porque yo les dije que realmente no estaba autorizadas como para decir una cosa así, los mismos familiares de España, reconocieron a esta mujer que era de España, que hablaba español y su mamá era italiana, todas estas cosas no me gustan y por eso salí a desmentir", indicó.



Entre dimes y diretes de ambas partes, la conductora de "Ventaneando", insinuó durante la transmisión de su programa, que sabe el paradero de la progenitora del cantante de grandes éxitos como "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar" y que desapareció misteriosamente en 1986.



El misterio por saber el paradero de su madre ha causado un furor y debate en las redes sociales que cuestionan y tratan de entender que fue lo que pasó en la historia familiar del ídolo de muchos.