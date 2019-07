"La Josa" hará Conexión con TJ

María José se presentará el 08 de septiembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Tijuana, en donde compartirá sus éxitos con el público de la frontera.

TIJUANA.- Tras dejar en claro que es de "Las que se ponen bien la falta", María José decidió crear un concepto íntimo con sus seguidores con el concepto "Conexión", disco en el que hace un recuento por sus grandes éxitos, a la vez que interpreta temas de otros intérpretes, los cuales compartirá con el público de la frontera, el domingo 08 de septiembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Tijuana.

La cantante regresa con más madurez y una entrega increíble sobre el escenario para dar voz a historias como "Prefiero ser su amante", "Porque el amor manda", "Mi amor amor", "Un nuevo amor", "Solo el amor lastima así", "Tú ya sabes a mí", "Me equivoqué", entre otros.

Asimismo interpretará tema de "Conexión", como el sencillo "Hábito de ti" que canta a dueto con Vanessa Martin. Dicho material lo grabó en vivo, y contó con colaboraciones de otros exponentes como Yuri, Carlos Rivera y Ha*Ash.

En esta etapa de María José destacan además de la modulación de su voz, la exploración de géneros que van desde la balada, el pop hasta el reggaetón. "Siempre ha habido tendencias musicales, cuando yo lo hice hace tres años ´las que se ponen bien la falda´ casi me matan, y luego cuando canté una canción de empoderamiento femenino casi me matan peor y luego vi que todo mundo empezó a hacer sus fusiones y yo creo que el reggaetón llegó para quedarse y se va a transformar en otra cosa", comentó María José durante el lanzamiento de su disco.

Seguramente en Tijuana compartirá esa riqueza de sonidos: "La música es música, yo siento que mi tronco común es el pop, en mi disco pasado tuve un reggaetón, una bachata, y también he cantado con la Sonora Santanera, he pisado varios géneros, no le tengo miedo a eso, pero sí creo que mi esencia es popera", afirmó.

Entre los temas que sorprenden en este material destacan "Evidencias", de Ana Gabriel y "Derroche", de Ana Belén, y así como temas inéditos, dando muestra de su poder interpretativo al hacer suyos los temas e imprimirles un estilo propio.

Los boletos para ver a María José en el Teatro del Pueblo de la Feria Tijuana tienen un costo de 30 pesos niños y 80 pesos adultos con la entrada general a la feria; en butaca 300 pesos y VIP 500. Taquilla en Real Inn, Farmacias Roma y www.tuboletoras.com