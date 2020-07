La actríz Lety Calderón, enseño a su hijo Luciano a rasurarse

A través de su cuenta de Instagram muestra como le enseña paso a paso a su hijo

México. - La actríz Leticia Calderón a través de sus redes sociales, muestra como prepara de paso a paso a su hijo Luciano para ser independiente, ya que el desea vivir solo a futuro

Luciano quien tiene síndrome de Downha tenido diversas lecciones por parte de su madre, en las cuales se inlcuye cocina, limpieza y conducir, aunque esto ultimo comenta ha sido un poco más complicado pero el joven, no se da por vencido

"Lo tengo planchando, lavando los domos, cocinando, lavando el baño, el coche; hemos aprovechando (el confinamiento), no sabes. Me dice Luciano '¿Hoy clase de qué va a ser mamá?'. (Lo he enseñado) a usar la lavadora, la secadora, a lavar las ventanas... de todo", comentó para el programa "Todo para la mujer".

En Instagram publicó paso a paso, el como enseñarlo a afeitarse "poner la crema, tomar de la forma correcta el rastrillo y, sobre todo, tomar precauciones con las cuchillas", al ver los comentarios y reacciones en sus publicaciones, se ve a los lectores enternecerse con estas imágenes.