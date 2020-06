Katy Perry se quiso suicidar tras romper con Orlando Bloom

Katy Perry abrió su corazón y confesó que estuvo a punto de terminar con su vida, luego de sufrir una depresión muy fuerte por dos motivos en particular.

La cantante de "Firework" fue entrevistada por una estación de radio neoyorquina Sirius XM y ahí destapó un episodio oscuro de su vida, luego de que rompiera con el ahora padre de su hijo Orlando Bloom, aproximadamente tres años atrás y que su quinto disco, "Witness", no tuviera el éxito que ella esperaba.



"Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande desde una perspectiva externa. Pero para mí fue sísmico... Había dado tanto, y literalmente me partió a la mitad. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé. Estaba emocionada por volar alto con mi disco y el disco ya no me puso alto, así que me caí", confesó.



"Witness" fue uno de los materiales de Perry que tuvo buenas críticas, sin embargo el sistema publicitario fue fallido por lo cual no pudo vender como se había previsto, y esto fue uno de los factores por lo que la cantante de pop no tuviera el reconocimiento que ella pensó que iba a conseguir.

Fue en ese tiempo que el actor de "El señor de los anillos" y ella decidieran tomarse un respiro por lo que Perry reconoció que si no hubiera sido por sus amigos y familiares ese momento hubiera terminado mal, es por ello que tuvo su tiempo para agradecer a todas las personas que la rodearon.

"La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza", comentó la cantante de 35 años de edad originaria de Santa Bárbara, California.



"Mi esperanza es que algo más grande que yo, me creó para un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable, y que cada persona que ha sido creada tiene un propósito".

Ahora todo ha quedado en el olvido para Perry, ya que vive en estos momentos una de las etapas más maravillosas, como así lo expresó, en la vida, porque está a punto de ser mamá.

La relación de Bloom y Perry dio inicio en el 2016 y fue en el Festival de Cannes cuando lo oficializaron públicamente, pero la presión pública y mediática, entre otras cosas, hizo que rompieran. Meses después el actor y la estrella musical regresaron.



Bloom le pidió matrimonio a Perry en el 2019 justo en el día de San Valentín tras regalarle un anillo de compromiso con forma de una flor. La pareja a principios de año anunciaron que ya esperan un hijo.