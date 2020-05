Karol G se une al nuevo sencillo de los Jonas Brothers

Miami, FL (15 de mayo, 2020) – La súper estrella latina, KAROL G se une al trio nominado al GRAMMY, Jonas Brothers

Miami, FL (15 de mayo, 2020) – La súper estrella latina, KAROL G se une al trio nominado al GRAMMY, Jonas Brothers, en un nuevo sencillo "X" que estrena hoy - escúchalo aquí. La reciente colaboración entre KAROL G con los Jonas Brothers llega solo días después del concierto en vivo de la ganadora al Latin GRAMMY, patrocinado por Bud Light Seltzer, que se llevó a cabo el pasado viernes, 8 de mayo. La sesión incluyó presentaciones con Aventura y Karol G, rompiendo el record como el contenido en vivo #1 originado en los Estados Unidos este 2020, alcanzando un total de 438,000 visitantes. Además, KAROL G se prepara para realizar una presentación junto a los Jonas Brothers para interpretar "X" durante el programa especial, Graduate Together: America Honors The High School Class of 2020 (Graduémonos Juntos: América Honra la Clase de 2020). La artista latina femenina #1 también estará participando en el episodio final de esta temporada del programa de NBC The Voice que se llevará a cabo el martes, 19 de mayo junto a los Jonas Brothers donde estará cantando "X."

A medida que se aproxima el verano, el sencillo de KAROL G certificado multi-diamante, "Tusa" con Nicki Minaj continua popularizándose y mantiene su posición #1 en la lista Latin Airplay. Desde su lanzamiento, "Tusa" ha tenido mas de 3.2 billones de reproducciones combinadas en todas las plataformas digitales a nivel global, tambien cuenta con certificación de 21X diamante por la RIAA en US y su video musical alcanzó mas de 830 millones de visitas. Desde su lanzamiento, "Tusa" debutó en la posición #1 en la lista de Billboard Hot Latin Songs convirtiéndose en la primera colaboración femenina en lograrlo. KAROL G también realizó su primera aparición en un programa nocturno, visitando The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó este tema.

Con mas de 6.5 billones de visitas en YouTube, KAROL G se ha convertido en una de las artistas femeninas mas vistas en YouTube a nivel global. En el 2017, lanzó su primer álbum, Unstoppable, el cual llegó a la posición #1 en la lista de Billboard Latino convirtiéndose en el debut mas grande por parte de una artista latina del genero urbano en los últimos tiempos. Con una fuerte influencia de reggaetón, el estilo único de Karol G combina sonidos urbanos, caribeños y de R&B, posicionando a la ganadora del Latin GRAMMY como la artista femenina con el mayor numero de ventas a nivel mundial. Su segundo álbum, Ocean fue certificado 5X Platino en los Estados Unidos y rompió records de venta en Apple Music como el álbum creado por una artista femenina en venderse mas rápido a nivel mundial.

Además de haber recibido el premio Latin GRAMMY en el 2018, la súper estrella global ha recibido reconocimientos por parte de People´s Choice Awards, Spotify Awards, Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards, MTV Europe Music Awards, iHeartRadio Music Awards, Premios Juventud y mas. Sin mencionar que ha sido elogiada por medios como VICE, Rolling Stone, Vanity Fair, The FADER, Teen Vogue, Complex, Noisey y muchos mas alrededor del mundo.