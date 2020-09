Karla Souza y Salma Hayek dan su "Vote Like A Madre"

Hasta el momento, varias celebridades se han unido a dicha campaña

CIUDAD DE MÉXICO. - En Estados Unidos ha surgido un nuevo movimiento llamado "Vote Like a Madre", el cual tiene como objetivo invitar a las madres a registrarse y asistir a las urnas para votar en las elecciones.

Hasta el momento, varias celebridades se han unido a dicha campaña, tal es el caso de Karla Souza.

A través de sus perfil de Instagram, la actriz subió una foto a blanco y negro en donde se le puede ver junto a uno de sus hijos, la cual acompañó con un mensaje dedicado a las madres en Estados Unidos.

"Como mamá de dos hermosos bebés, sé que haría todo en el mundo para protegerlos. Es por eso que en las próximas elecciones voy a hacer un #PinkyPromise para #VoteLikeAMadre. Ahora es el momento de enfrentarnos al cambio climático y luchar para que nuestros bebés crezcan en un mundo más limpio".

La instantánea lleva más de 70 mil reacciones y los seguidores de la protagonista de "Nosotros los Nobles" aprovecharon para apoyar la iniciativa.

"Así es, todo por ellos", "Que alma tan bonita tienes" y "Que precioso bebé, Karla. Hay que mejorar el mundo por ellos. ¿Que mejor razón?" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Otras actrices que se han sumado al movimiento son Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Saldana, Jennifer López y Salma Hayek.

La actriz y empresaria originaria de Veracruz subió una imagen en donde se le ve agarrada de la mano de su hija y agregó: "Mi instinto materno me hace soñar para mis hijos el mejor futuro que yo les pueda dar. Pero con el empeoramiento de la condición ambiental, me preocupa que mundo les vamos a heredar a nuestros hijos y nietos".

Mientras que la "Diva del Bronx", intérprete de canciones como "On the Floor" y "Dance Again", fue invitada por la propia Hayek.

"Max y Emme son mi mundo. Cuando pienso en cómo serán sus vidas si ignoramos el impacto significativo que el cambio climático está teniendo en nuestro planeta, me rompe el corazón. Necesitamos hacer algo al respecto y actuar ahora. Es por eso que me uno al #VoteLikeAMadre para tener candidatos que creen en la ciencia y que trabajarán para proteger al medio ambiente".