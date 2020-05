Karla Luna expone infidelidad de su esposo con Panini

La familia de la fallecida Karla Luna, dio a conocer a través de redes sociales, un audio en el que su madre confronta a su entonces amiga

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de la fallecida Karla Luna, dio a conocer a través de redes sociales, un audio en el que su madre confronta a su entonces amiga y compañera de trabajo Karla Panini sobre la relación que había entre ella y su entonces esposo Américo Garza.



En un video, la familia Luna expresa que debido a que últimamente se ha especulado sobre lo ocurrido entre ella, Karla Panini y Américo Garza, consideraron necesario salir a defender a Luna y recordar que cuando estaba viva, ella siempre dijo la verdad de lo sucedido.



La familia confesó que si no lo hicieron antes, fue porque siguen luchando contra la pérdida de Karla Luna, su partida fue algo muy inesperado de lo que aún no se recuperan.

En el audio de seis minutos, Luna cuestiona a Panini sobre el romance que sostiene con su marido, lee varios mensajes que demuestran la infidelidad de la que había sido víctima.



"Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así", se escucha decir a Luna.



En otra parte del audio, Karla Luna culpa a Panini del fin de su matrimonio y de dejar a sus hijas sin padre.



"Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas", agregó.