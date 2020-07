Karen Vega: la primera modelo oaxaqueña de la revista Vogue

Ella la primera modelo originaria de Oaxaca que protagoniza la portada de la popular revista

Tijuana.- La revista de moda y estilo Vogue México continúa mostrando bastante versatilidad en sus ediciones, en la portada del mes de julio ha sido protagonizada por Karen Vega quien se convierte en la primera modelo oaxaqueña para dicha revista.

Descubriendo a Karen Vega

Vogue México dio a conocer su introducción al mundo del modelaje. Todo comenzó cuando tenía 14 años y apoyaba a la esposa de su abuelo en su oficio de costurera, Vega se medía los vestidos para una firma local de moda.

Ahí nació un interés por el mundo del modelaje. Sin conformarse con eso decidió investigar más sobre las revistas y como poder ser una modelo.

"Hoy, Karen de 18 años, forma parte de la historia de portada de Vogue Julio realizada bajo la lente del fotógrafo mexicano Dorian Ulises López Macías, acuñando el título de ser la primera modelo oaxaqueña " informó la revista.

Su visión

Ahora que he visto y me han explicado más, creo que por mucho tiempo se han puesto estándares muy altos para el modelaje en México y que muchas no contamos con la talla, con la altura, con el color de piel o con las exigencias que piden en un país donde no hay tanta gente con esas características, y eso es triste para las que vamos queriendo construir un camino.

"Me encantaría que cada vez existan más oportunidades y espacios donde podamos ver gente que nos represente, y que nos haga sentir dentro de los mundos que nos han mostrado que no pertenecemos" contó Karen para Vogue México.

Mi granito de arena sería poner en la mira a la mujer sureña, nuestras historias, de dónde venimos para que más que modelos de fotos, también podamos ser inspiración de otro tipo.