Kanye West relata: "Casi mato a mi hija"

Kanye West ha despertado polémica desde que anunció su posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, no obstante, dentro de toda esta atención, sus familiares se encuentran preocupados por él, pues, estiman que puede estar sufriendo una crisis bipolar desde hace días.

En lo que concierne al tema del aborto, Kanye expuso su experiencia personal con Kim Kardashian.

El ahora candidato se clasificó como "pro-vida", aunque aseguró que no busca prohibir el aborto en EE.UU, West se mostró vulnerable mientras relataba: "Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortarme. No habría Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado... Casi mato a mi hija"

Compartió que Kim Kardashian ya tenía las pastillas abortivas en mano.

"Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida", garantizó. "El aborto debería ser legal porque adivinen qué: la ley no viene de Dios de todas formas, así que, ¿qué es la legalidad?", mencionó. "Durante 1 mes y 2 meses y 3 meses, hablamos de que ella no tuviera al niño. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano".

El músico, que mantiene una sensible relación con Dios, garantizó haber recibido una señal directa del todopoderoso, dejándole ver que la decisión de abortar a su hija se trataría de un error: "Estando yo en el departamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema... Y la pantalla se puso en blanco y negro", agregó.

El espontáneo ´mitin´ en Charleston fue emitido en vivo por YouTube y por ciertas cadenas de televisión locales.