Kanye West culpa a Dios por problema como Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO. - Han pasado más de 10 años desde que Kanye West hiciera pasar un mal momento a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards del 2009.

Mientras la cantante recibía el premio a "Mejor video de una artista", el rapero la interrumpió al decir que ese premio debió haber sido para Beyoncé. Ahora, en una entrevista con Nick Cannon, el cantante estadounidense reveló que la acción que realizó aquel día fue por voluntad de Dios.

"Si Dios no hubiera querido que corriera a interrumpir el discurso de Taylor Swift y que dijera que el premio se lo merecía Beyoncé, Él no habría querido que me sentara en la primer fila. Hubiera estado hasta atrás".

El intérprete de temas como "Flashing Lights" y "Runaway" admitió que en ese entonces no sabía quién era Taylor Swift y consideraba que el video de "Single Ladies" era mucho mejor.

"No habría hecho una acción tan ridícula porque nunca antes había escuchado de esta persona (Taylor Swift)., y 'Single Ladies' es uno de los mejores videos de todos los tiempos".

Los MTV Video Music Awards del 2009 se llevaron a cabo el 13 de septiembre del 2009 en Nueva York, y en la categoría de Mejor Video Femenino estuvieron nominadas Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady Gaga y Pink.

La ganadora fue Swift por el tema "You Belong To Me", quien mencionó que "nunca creí que esto fuera a pasar. Muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un VMA".

Fue en ese momento cuando el músico de 43 años subió al escenario y lanzó el polémico mensaje, el cual dejó sorprendida tanto a la ganadora como a la propia Beyoncé.

"Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, pero Beyoncé hizo uno de los mejores videos de todos los tiempos".