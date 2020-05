Julio Preciado, hospitalizado por sospecha de Covid, dice periodista

El cantante Julio Preciado se encuentra aislado en el Hospital Country Club de Guadalajara, en la torre Covid, por sospecha de padecer esta enfermedad. Así lo confirmó este lunes la periodista de espectáculos independiente, Addis Tuñon, quien asegura que recibió la confirmación por parte del médico de Preciado.

"Su médico, Julio Ramos lo recibió este domingo, se encuentra aislado en Guadalajara en el Hospital Country Club en la Torre de Covid, llegó el domingo, no llegó en ambulancia porque no quisieron trasladarlo, quisieron negarle a un hombre trasladado, llegó en un vehículo particular acompañado de su esposa y su enfermedad, tenía una deficiencia respiratoria, todavía no tiene confirmación de covid-19 pero ya se encuentra aislado", señaló.

Hasta ahora no se ha emitido ningún comunicado por parte del artista, pero desde hace varias semanas ha promovido a través de sus redes sociales el "Quédate en casa".

El pasado 16 de abril invitó a los compañeros músicos de Mazatlán a solidarizarse con aquellos que se quedaron sin trabajo para apoyarlos con un granito de arena. En el marco del día de las madres, el artista pidió no exponer a las mamás.

"Días hay muchos, vida solo hay una".

En febrero pasado, Julio Preciado tuvo un trasplante de riñón, y la donadora fue su hija, Yuliana Preciado.

