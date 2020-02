Julieta Venegas, una artista en equilibrio

La intérprete se entregó ante 10 mil tijuanenses, en la Explanada del CECUT.

TIJUANA.- Aprendizaje, inspiración y curiosidad, son tres palabras que definen el presente de Julieta Venegas. A su regreso a la frontera, con el concierto íntimo "Tijuana mi amor", que ofreció en la Explanada del Centro Cultural Tijuana, la cantante se dijo una artista que procura ir a su paso, estar en equilibrio y crear conexión con otros seres humanos a partir de su propuesta musical.

"Después de mi última gira, necesitaba redescubrirme como persona, yo pensaba que la gente se conocía una vez, y ahora me estoy volviendo a conocer y descubro muchas cosas. Estaba buscando proyectos qué hacer, para reinventar mi show, el no solamente subirme al escenario, estaba en una búsqueda y comencé a leer teatro", comentó en rueda de prensa, previa a su concierto en CECUT.

Lo anterior le llevó a incursionar en la actuación con la obra "La enamorada", en Argentina. "Encontré el texto de Santiago Loza, y terminamos haciendo algo juntos, terminé musicalizando y actuando yo, me gustó la experiencia, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, me ha gustado el proceso, ha sido muy de búsqueda en todo sentido", relató.

Estos procesos le han llevado a reflexionar sobre su carrera. "Hay que mantenerte con los pies en la tierra pase lo que pase, mi relación con la música, esa relación que tengo es importante, es una necesidad propia de compartir y crear un espacio de refugio para que podamos encontrarnos, los encuentros hay que defenderlos crear comunidad, cultura que nos una", admitió.

"Para mí la música es comunicación, siento que voy a mi ritmo, quiero crear un espacio de compartir con la gente, es otra la búsqueda que tengo de enviar un mensaje de amor y conexión", agregó.

Con respecto al presente que vive, explicó: "Tendemos a pensar que las cosas tienen que crecer todo el tiempo, que todo tiene que ir hacia arriba y a lo mejor quiero hacer algo más artesanal, disfrutar, disfrutar de mis días ir a mi ritmo y de pronto hacer gira como ahorita, estoy siempre buscando un punto de equilibrio".

Julieta y su voz femenina

Con respecto al paro nacional de mujeres el 09 de marzo, Venegas reconoció: "Me parece importante el que las mujeres estemos empezando a politizarnos, estamos saliendo a la calle eso no existía, no había conciencia de conectarnos y estar del mismo lado, esto puede ser algo clave para cambiar las cosas, todas pensamos que es algo ajeno, pero siento que ahora que podemos hacer algo podemos salir, hablar sobre el tema, va a genera algo una reflexión, es una manera de dialogar".

"Me parece importante el paro del 09, es importante hacer este tipo de actos, me parece buenísimo", puntualizó.

Encantó a Tijuana

Ante más de 10 mil tijuanenses, la cantante compartió un repertorio íntimo, con temas como "Ese camino", "Andar conmigo", "Despedida", "Me voy", "Limón y sal", "El presente", y "Lento", que fueron coreados por el público que se congregó en la explanada del CECUT, como parte del programa Todas las artes.

"Estoy feliz de presentar este show, es algo distinto, es básicamente yo sola con varios instrumentos, es parte de un proceso para mí, es lindo presentarlo aquí en CECUT con todo el significado que tiene, emocional, familiar. Tijuana es un lugar muy especial para mí", fueron las palabras de Julieta, al cantar en casa.