Julieta Venegas regresa a la ciudad con "Tijuana mi Amor"

Acompañada de sus instrumentos, la cantante ofreció un concierto gratuito en la explanada del CECUT

Tijuana.- Luego de dos años, la cantautora Julieta Venegas regresó a la ciudad que la vio crecer, para ofrecer su concierto acústico llamado "Tijuana Mi Amor", un evento gratuito que se llevó a cabo, el día de ayer, en la explanada del Centro Cultural de Tijuana (CECUT), en donde cerca de 6 mil personas de distintas edades, asistieron para escuchar y cantar con ella sus más grandes éxitos.

Previo al espectáculo, la tijuanense ofreció una rueda de prensa y habló a cerca de su experiencia de vivir fuera de México, su pasión por la lectura y como fue volver a conectarse nuevamente con su música, además de su postura ante el importante movimiento feminista que acontece en el país.

Venegas agradeció al CECUT por la invitación y señaló el gran significado, emocional y familiar que es volver a pisar la frontera, "Tijuana, es un lugar siempre especial para mi, para tocar... estoy muy feliz de estar aquí".

La cantauora ahora reside en Buenos Aires, Argentina, para ella vivir en nuevo lugar le ha dado la oportunidad de desarrollarse en otros ámbitos como fue realizar un monologo de teatro, probando una nueva etapa como actriz.

De esa experiencia, nació su último álbum "La enamorada", que lleva el mismo nombre de la obra.

Sobre sus nuevos proyectos, Julieta será parte de la gira "Soda Stereo: Gracias Totales", un homenaje al fallecido argentino Gustavo Cerati, entre los artistas figuran los nombres de Mon Laferte, Juanes, Rubén Albarrán entre otros.

"Va a ser una gira muy emotiva, porque del alguna manera será una despedida para ellos y para sus fans". El show llegará aquí, el próximo 7 de marzo.

Sin dar muchos detalles, mencionó que colaborará con varias mujeres en su próximo material musical.

A pesar de que le gusta "evangelizar" el hábito de la lectura, no ha tenido la ambición de escribir un libro, mencionó varias escritoras como María Enriquez, Brenda Lozano, Marisela Guerrero , Sergio Almada y Rita Cegato. Aunque le encanta escribir se dio cuenta que sus letras se transforman mejor en canciones.

"La violencia en la mujer en México, sabemos que ya no es nuevo, pero lo que si me parece importante en este momento, el hecho de que las mujeres estamos comenzando a politizarnos más, el feminismo esta tomando más cuerpo...", comentó Julieta sobre los movimientos feministas.

"Me parece súper importante, lo del paro del 9 de marzo... ha partidos políticos que se han sumado, pero para mí es de déjenlos hablar, esto es una cosa de las mujeres, yo creo que todas las mujeres deberíamos para el 9, como un acto simbólico."

Para finalizar, abundó que en un principio no sabía como llamar su show intimo. Sin embargo, al final optó por llamarlo como "Tijuana mi Amor". Al relacionarse con las noticias de inseguridad que se viven en dicha región, no dejó de un lado el tema.

"La música nos puede crear una especie de refugio y reflexión, no como para decir que no esta pasando nada, si no, tal vez nos podemos encontrar y reflexionar. Todo esta conectado, no podemos caer en la indiferencia y es importante estar bien presente...".

"Realmente cuando me preguntaron que nombre llevaría, decidí que fuera ese... me emociona estar aquí y compartirle a Tijuana y entregarme en el escenario", finalizó Julieta Venegas.