Julieta Venegas canta en el tianguis del Chopo

La cantante mexicana aprovechó el escenario para pedir a las personas que hagan un cambio y actúen en contra del machismo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Julieta Vanegas celebra con un concierto el cuadragésimo aniversario del Tianguis Cultural del Chopo y manda un contundente mensaje en contra de la violencia de las mujeres cantando una canción sobre el tema.

La cantante mexicana aprovechó el escenario para pedir a las personas que hagan un cambio y actúen en contra del machismo, también que se deje de normalizar la violencia en contra de la mujer, que en los últimos años ha tenido como consecuencia el incremento de feminicidios en todo el país.

"Yo sé que es ser una mexicana con miedos en la calle, querer no llamar la atención, vestirnos todas así, porque nos da miedo que nos miren de una manera, todo lo que ha hecho el machismo en nuestro país, y no solo en nuestro país sino en todos lados, que es un mal como muy metido, pero que sí lo podemos cambiar, por medio de los diálogos, de platicar con nuestras parejas, amigos, la única manera de cambiar las cosas es cambiando primero por nosotros mismos, en nuestras actitudes, porque finalmente lo que sucede en México con toda la violencia en contra de las mujeres no es normal y no hay que aceptarlo", dijo Venegas.

Tras su discurso presentó su tema llamado "Mujeres", que habla sobre el tema, ganándose con ello la ovación y los aplausos de todos los que se encontraban en el lugar.

Acompañada del acordeón, la cantautora escogió para deleitar a sus fanáticos algunos de sus éxitos como "Eres para mí", "Me voy", "Ese camino", "Oleada", entre otros; armando con ello una fiesta sin igual en el Chopo.

También compartió su sentir y reflexión, después de que vivió por dos años en Argentina y estuvo un poco alejada de la música, haciendo otro tipo de proyectos, como incursionar en el mundo de la actuación en una obra llamada "La enamorada".

"Pensé en poner un changarrito de libros o dedicarme a otra cosa, pero la verdad es que ha sido un par de años de mucha reflexión y de reconectarme con el sentido de todo lo que hago y el hacer canciones y el hacer música, para mí esto es increíble, la verdad es que se me había puesto muy grande el edificio y mejor renuncié y me fui y ahora estoy empezando en esto, de poder compartir algo así esencial, de eso se trata...".

La noche anterior a su presentación en el Chopo, la cantante mandó un mensaje mediante su cuenta de Instagram, en donde ya con pijama y apunto de dormir, invitó a todos sus seguidores a celebrar un año más de la creación del famoso tianguis.

"Tengo un montón de recuerdos del Chopo, porque yo cuando llegué a vivir a la Ciudad de México iba ahí a buscar discos y a hacer trueque y cambiaba cosas. Así que hay que celebrarlo, ¿no creen?", expresó.

Con la presentación de Julieta Venegas se cerró un día lleno de emoción y alegría por la celebración de las cuatro décadas del Tianguis Cultural del Chopo, lugar que ha ofrecido además de la venta de artículos, la oportunidad a numerosas bandas de que puedan dar a conocer sus proyectos musicales.