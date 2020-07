Julián Gil presenta 'Chef a Domicilio' el nuevo programa del canal Hogar de HGTV

El actor y conductor es el anfitrión de la competencia virtual con reconocidos chefs de Estados Unidos, México y Latinoamérica

Ciudad de Miami - 3 de julio de 2020 - El actor y conductor Julián Gil se une a Hogar de HGTV como presentador de 'Chef a Domicilio' una competencia virtual como ninguna otra en la que reconocidos chefs de Estados Unidos, México y Latinoamérica se enfrentan para cocinar los mejores platos desde sus casas donde atraviesan la cuarentena.

El show protagonizado por Gil y producido enteramente durante la pandemia de COVID-19, presenta nueva serie de 12 episodios en los que dos chefs recibirán una canasta con los mismos ingredientes y tendrán como objetivo presentar el plato más original, y visualmente impactante en un tiempo limitado, mientras resuelven divertidas trivias y se enfrentan a algunas sorpresas que retarán su desempeño. Dado que no se pueden probar los platos finales, Julián, junto a los reconocidos jueces, la chef Grace Ramírez y el bloguero de comida "Gastronauta", elegirán al ganador tomando en cuenta el uso de ingredientes, la creatividad y el talento a la hora de presentar. El chef ganador recibirá $1,000 destinados a las fundaciones Turn Up! Fight Hunger y No Kid Hungry, contribuyendo así con 10,000 comidas para familias en situación de vulnerabilidad.

Julián, unos de los socios del restaurante La Placita en Miami expresó: "Una de mis pasiones es la cocina. Me encanta crear y cocinar. Esta competencia Chef a Domicilio es muy divertida y el público lo disfrutará mucho, a través de Hogar de HGTV, y se adentraran en las cocinas de los chefs y celebridades. El programa se grabó de manera remota en plena pandemia, donde los participantes demostraron su talento y creatividad para preparar los mejores platos desde sus casas".