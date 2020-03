JUANES será uno de los artistas que participarán en la transmisión de CBS el próximo 21 de abril

"LET'S GO CRAZY: THE GRAMMY® SALUTE TO PRINCE".

Este Viernes, Juanes Lanzará El Video De "LOCO", La Última Pieza Visual De Su Más Reciente e Innovador Álbum 'Más Futuro Que Pasado'. Lanzado a finales del 2019, 'Más Futuro Que Pasado' encuentra a Juanes compartiendo sus fusiones más inmersivas y vanguardistas de la guitarra tradicional y contemporánea, para crear una versión del siglo XXI de Cumbia, Guasca, Vallenato y otros estilos folclóricos latinos. Las positivas críticas combinadas de Rolling Stone, Billboard y otros medios han aplaudido el álbum como: "un estudio que captura a sus oyentes y se llena de ritmo para explicar por qué Juanes sigue siendo un motor principal en la música popular latina. ... una celebración conmovedora de la tradición del folclor latino y su primer amor: la guitarra "... [que] se mueve fácilmente entre lo tradicional y lo moderno ... no solo transpira versatilidad, sino que arroja luz sobre la nueva ola de artistas que están cambiando el juego ... sus fusiones más inmersivas y vanguardistas hasta la fecha. ... Juanes sigue siendo un explorador musical; integra cuidadosamente lo que lo atrae a su propio estilo característico, creando al mismo tiempo un sonido instantáneamente reconocible y vigoroso para el futuro. Sus letras son significativas, sus ritmos son pegajosos ... y se convierten en parte de la banda sonora de tu vida ".

