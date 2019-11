Juanes recibe homenaje en los Latin Grammy

La superestrella colombiana tuvo una espectacular presentación en la 20ª edición de los Latin GRAMMYS.

Las Vegas, NV. (Viernes 15 de noviembre de 2019).- La superestrella del rock latino Juanes fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de Grabación 2019.

1.680 personas, disfrutaron el pasado miércoles de una noche donde se complementaron a la perfección la magia y la música durante la celebración organizada por la 20ª edición de los Latin GRAMMYS.

Reconocido este año por su "su talento artístico, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, su apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo", el artista colombiano ocupó el sillón principal en un tributo musical que lo conmovió hasta las lágrimas. La estrella llegó junto a sus hijos y su esposa, el músico Gustavo Santaolalla y el equipo que lo acompañado por años.

"Enormemente agradecido", comentó el artista sobre la noche. "Nunca me he sentido tan conmovido al oír mis canciones. Me sentí otra persona. Inolvidable. Gratitud eterna. He sentido el amor por días".

Varias de las estrellas más brillantes de la música latina llegaron para homenajear a Juanes con presentaciones especiales de sus grandes éxitos. La noche dio inicio con una presentación de Sofia Carson y Yerbatero, seguida de interpretaciones por parte de Rosalía ("Es Por Ti"), Juan Luis Guerra ("A Dios Le Pido"), Alessia Cara ("Querer Mejor"), Draco Rosa ("La Vida Es Un Ratico"), Mon Laferte ("La Paga"), Pablo López, Cami y Morat ("Fotografía"), Jesse y Joy ("Me Enamora"), Fonseca y Orianthi ("Nada Valgo Sin Tu Amor"), Paula Fernandes ("Para Tu Amor"), Sebastián Yatra ("Volverte A Ver"), Alejandro Sanz ("Mala Gente"), Fito Paez ("Fíjate Bien"), y Ozuna ("La Camisa Negra), entre otros. El cierre de la celebración estuvo a cargo del propio Juanes que interpretó "Gotas de Agua Dulce", "No Creo En El Jamás," y "Seek and Destroy".

Al otorgarle el premio a la Persona del Año a Juanes, Jesús López, presidente de Universal Music, no escatimó en elogios: "Juan, tu vida es una vida de discos. En el año 2000, una persona creyó en ti, Manuel Díaz, y tengo que decir que es uno de los mejores legados que he recibido en la vida. Gustavo Santaolalla acogió a Juanes, y le estamos agradecidos por eso. Juanes, has sido una inspiración para muchas personas. Juanes, estás más vivo que nunca. Este es un tributo viviente. Que sigas dándonos maravillosas canciones. Tus canciones resisten el paso del tiempo..."

Tras recibir el premio, Juanes agradeció a su familia, a sus hijos por su influencia, a todos aquellos que lo han acompañado durante su carrera, a los periodistas y a todos los productores con los que ha trabajado. "Ni siquiera en mis sueños más descabellados me imaginé que esto pasaría", dijo. "Colombia es mi comienzo, mi futuro, mi todo. Te adoro, Colombia. Colombia, más futuro que pasado".